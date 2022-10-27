Министерство обороны предлагает для повышения привлекательности и заинтересованности в прохождении контрактной военной службы внедрить новую систему перехода от обязательной военной службы рядового и офицерского составов к контрактной военной службе. Эта будет программа «Защитник Отечества».

Как передает «Арменпресс», об этом на очередном заседании правительства сообщил министр обороны Сурен Папикян, представляя проект О внесении изменений и дополнений в Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих».

«Программой предусмотрена возможность перехода рядового и офицерского состава на военную службу по контракту после окончания первого полугодия срочной военной службы в порядке, утвержденном правительством, с установлением срока службы в пять лет. В случае увольнения со службы в связи с истечением срока контракта или признания военного негодным к службе по состоянию здоровья, устанавливается право на получение им денежного довольствия. Кстати, размер гонорара планируется в размере 5 млн драмов, которым он может распоряжаться по своему усмотрению. Военнослужащие, подписавшие контракт, также будут проходить аттестацию в соответствии с законодательством, и в случае положительных результатов им будет начислена надбавка за занимаемую должность и группу», — сказал Папикян.

В то же время, по словам министра обороны, в случае отказа от контрактной военной службы до истечения срока действия договора, военнослужащий будет направлен на продолжение обязательной военной службы.

«С внедрением этой программы планируется прекращение программы «Я есть» Министерства обороны по прохождению обязательной военной службы рядового состава в указанном месте и в указанных условиях, в рамках которой в настоящее время службу продолжают только двое военнослужащих, 36-месячный срок службы которых заканчивается в январе 2023 года», — отметил Папикян.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что этот проект является частью пакета реформ армии.

«Военнослужащие, прошедшие срочную военную службу, после 6 месяцев службы могут перейти на военную службу по контракту, служить и получать жалованье, срок их контракта будет установлен на 5 лет. Они пройдут аттестацию в соответствии с действующими правилами. Другими словами, до аттестации они будут служить по старым окладам, а после аттестации по удвоенным ставкам», — сказал Пашинян.Премьер-министр подчеркнул, что этот проект является одним из шагов перехода к профессиональной армии.