Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян 26 октября приняла участие в VII заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

Как сообщили в генеральной прокуратуре, в видеоселекторном совещании участвовали генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед, генеральный прокурор Кыргызской Республики Курманкул Зулушев, глава Антикоррупционной службы Республики Казахстан Дмитрий Малахов и директор Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан Сулеймон Султонзода.

Генеральный прокурор Армении в рамках вопросов повестки коснулась направлений борьбы с коррупцией, проблем в сфере, особенностей расследования случаев незаконного обогащения, а также повышения эффективности правовой взаимопомощи в вопросах коррупционных преступлений.

Анна Вардапетян, принимая во внимание обширную географию коррупции, важность бескомпромиссной и системной борьбы с ней, выявления коррупционных схем, подчеркнула необходимость объединения усилий всех органов, действующих на отечественной и международной площадках.

Она коснулась вопросов целенаправленной и радикальной борьбы с коррупцией и свободного от коррупции общества в программе правительства Армении и Антикоррупционной стратегии, подчеркнув, что Армения бескомпромиссна и нетерпима к коррупции. В этом контексте Анна Вардапетян представила проведенные институциональные реформы по ряду направлений по предотвращению коррупции, выявлению коррупционных преступлений, антикоррупционному просвещению и внедрению правовых механизмов выявления незаконного обогащения.

Подчеркнув нетерпимое отношение к коррупции как к явлению, наносящему ущерб правам и свободам человека, разрушающему экономическую базу государства, угрожающему стабильности и безопасности страны, Анна Вардапетян заявила, что прокуратура Армении готова сотрудничать как в обмене накопленным эффективным опытом, так и по конкретным делам.