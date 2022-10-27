Повесткой армянской стороны на трехсторонней встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, намеченной на 31 октября в Сочи, будет получение разъяснений относительно событий, имевших место в течение прошлого года, азербайджанской агрессии и анализ хода реализации трехсторонних заявлений.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге в Парламенте заявил депутат правящей фракции «Гражданский договор» Саркис Ханданян.

«Прошел год после трехсторонней встречи в таком формате, и я думаю, что есть необходимость перевести стрелки часов. А в повестке дня армянской стороны — выяснение вопросов, которые произошли до этого момента, в течение прошлого года, в частности, последней азербайджанской агрессии и ее последствий. Также армянская сторона от встречи ожидает анализа выполнения заявлений от 9 ноября, 11 января и ноября прошлого года», — сказал Ханданян.

Вывод азербайджанских войск из Армении — это повестка дня РА на любой площадке. Это красная линия и требование Армении.

Депутат той же фракции, председатель комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян подчеркнул, что вывод азербайджанских войск с суверенной территории РА — не требование, а необходимость. «Вне зависимости от хода переговоров то, что принадлежит Республике Армения, обсуждению не подлежит. Присутствие любых иностранных солдат на нашей суверенной территории никогда не будет допущено, они должны покинуть нашу территорию мирным путем. Во всех остальных случаях это будет поддерживать напряженность на наших границах и никому добра не принесёт», — заявил Кочарян.

Касаясь вопроса о возможных предусловиях армянской стороны перед переговорами, Артур Ованнисян сказал, что любые предусловия на любых переговорах вообще, особенно в этой напряжённой ситуации, будут означать замораживание и остановку процессов, что очень опасно. Армянская сторона предъявляет требование о выводе азербайджанских войск с суверенной территории Армении на всех возможных площадках.

«Это требование предъявляют и наши международные партнеры, очень конкретно и адресно. И мы надеемся, что азербайджанское военно-политическое руководство со временем выведет войска на исходные позиции. Мы надеемся, что когда наступит момент, когда можно будет говорить о тексте мирного договора и предпринимать какие-то практические шаги, тогда азербайджанские вооруженные силы уйдут с суверенной территории Армении и прекратят оккупацию армянских земель», — заключил депутат.26 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в Национальном собрании подтвердил свое участие в ожидаемой трехсторонней встрече в Сочи с президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.