С 1 января 2023 года размер пособия для детей до 2 лет увеличится. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс», начальник Управления пенсионного обеспечения и других денежных выплат Министерства труда и социальных вопросов Армении Анаит Галстян сообщила, что пособие от 28 600 увеличится до 31 600.

«Если ребенок родился после 1 января 2023 года и мать не работает, государство ежемесячно будет выплачивать 31 600 драмов. Столько же получит работающая мать, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком», — сказала Анаит Галстян.

При этом, если на данный момент работникам по гражданско-правовому договору, индивидуальным предпринимателям пособие по уходу за ребенком не выплачивается, то с 1 января 2023 года они также будут получать 31 600 драмов вне зависимости от того, в каком населенном пункте они состоят на учете.Государство продвигает политику, поощряющую возвращение матерей на работу после отпуска по уходу за ребенком. В частности, если мать, находящаяся в отпуске по уходу, вернется на работу, она будет получать 37 500 драмов.