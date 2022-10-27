27 октября в Самарканде в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ состоялась встреча председателя Национального собрания Республики Армения Алена Симоняна с председателем Олий Мажлиса (Сената) Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Армении, стороны констатировали, что Армения и Узбекистан последовательно развивают политический диалог, подчеркнув при этом, что потенциал сотрудничества используется не полностью, и необходимо приложить дополнительные усилия. По мнению собеседников, ключевая роль в двусторонних отношениях принадлежит парламентскому взаимодействию.

«Национальное собрание Республики Армения придает важность развитию сотрудничества с коллегами узбекского парламента как в двустороннем формате, так и в международных парламентских структурах, что может быть эффективным с точки зрения системного подхода к голосованию за резолюции и взаимной поддержки парламентариев обеих сторон на международной арене», — сказал Ален Симонян.

Стороны высоко оценили роль Межпарламентской ассамблеи СНГ как важной площадки для диалога и сотрудничества Парламентов.

Спикер НС коснулся азербайджанской агрессии против Армении 13 сентября и последующих событий. Он отметил, что Азербайджан отказывается вывести свои вооруженные силы с суверенной территории Республики Армения и вернуть военнопленных и других задерживаемых лиц.

«Мы полны решимости — строить мир в нашем регионе. Мы активно работаем с нашими международными партнерами и надеемся, что Республика Узбекистан также не останется в стороне», — заключил Ален Симонян.

На встрече была упомянута и армянская община Узбекистана. По последним данным, там проживает около 80 000 армян. Армяне в основном сосредоточены в городах Ташкент (50 000) и Самарканд (25 000).

Глава Парламента Узбекистана попросила Алена Симоняна поделиться опытом нашей страны в вопросах положения женщин.В завершение встречи стороны обменялись приглашениями официальных визитов.