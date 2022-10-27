Правительство до 1 сентября 2026 года планирует построить и сдать в эксплуатацию 337 школ и 521 детских садов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«До 1 сентября 2026 года мы построим более 300 школ и более 500 детских садов: 337 школ, 521 детский сад. При этом 1 января 2023 года планируется ввести в эксплуатацию 24 школы и 53 детских сада, в 2024 году — 64 школы и 141 детский сад, в 2025 году — 57 школ и 144 детских сада,в 2026 году — 111 школ и 87 детских садов, в 2026 году — 111 школ и 87 детских садов, на 1 сентября 2026 года — 78 школ и 92 детских сада. Я рад, что план конкретизирован, нам нужно постоянно следить за этим, держать руку на пульсе, чтобы быть уверенным, что мы полностью выполним этот план», — сказал премьер-министр. В рамках программы правительства на 2021-2026 гг. до 2026 года в Армении планируется построить 300 школ и 500 детских садов.