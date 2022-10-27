Министерство иностранных дел Армении выразило соболезнования правительству и народу Ирана в связи с терактом в мечети Шах-Черах города Шираз.

«Выражаем искренние соболезнования народу и правительству Ирана в связи с террористическим актом, произошедшим в мечети Шах-Черах в Ширазе, в результате которого погибли невинные люди. Желаем раненым скорейшего выздоровления», — как передает «Арменпресс», написал пресс-секретарь МИД РА в микроблоге в Twitter.Иранские СМИ сообщили, что в мечети Шах-Черах в Ширазе произошел теракт, в результате которого погибли 20 человек, десятки получили ранения.