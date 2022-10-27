Соединенные Штаты считают, что для преодоления Нагорно-Карабахской проблемы важен прямой диалог между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил на днях заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

«Госсекретарь США подчеркнул, что США привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном, и мы призвали двух лидеров встретиться в любом формате, который будет для них наиболее полезен. Наша точка зрения такова: прямой диалог является ключом к преодолению проблем и достижению прочного мира», — сказал он.

Диалог, конечно, хорошо, и необходим для решения вопросов.

Напомним: наряду с призывами мирового сообщества к диалогу между Арменией и Азербайджаном президент последнего продолжает говорить языком шантажа и угроз. Как может страдающий арменофобией и возведший ее на уровень государственной политики Алиев вести конструктивный диалог с ненавидимой им Арменией и особенно армянским населением Нагорного Карабаха? Да и о чем он будет говорить, когда бахвалится каждый Божий день, что решил вопрос силовым путем.

Между тем, те же США не считают азербайджано-арцахский конфликт урегулированным, поскольку нерешенным остается статус Карабаха. Спустя почти год после окончания 44-дневной войны с таким заявлением выступила посол США в Армении Линн Трейси. По ее мнению этот вопрос – статус Карабаха, — остается в повестке Минской группы ОБСЕ для возобновления переговоров под ее эгидой.

Не согласна с Алиевым и глава делегации Евросоюза в Армении, посол Андреа Викторин. Еще в прошлом году на встрече с бывшим министром обороны Армении Аршаком Карапетяном она заявила, что Евросоюз поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, выразив готовность способствовать возобновлению переговоров в формате сопредседательства. А это означает, что Евросоюз также не принимает всерьез заявления Алиева о том, что вопрос Нагорного Карабаха он решил самолично.

Минская группа ОБСЕ после 44-дневной кровопролитной войны, развязанной турецко-азербайджанским тандемом, также четко выразила свою позицию, заявив, что итоги этой войны абсолютно не разрешают проблему, ибо не определен вопрос статуса Нагорного Карабаха.

Мы привели лишь несколько примеров несогласия с алиевскими утверждениями, что карабахский вопрос решен.

Получается: сколько ни кричи Алиев, что вопрос решен, мировое сообщество таковым его не считает. Так что не Алиеву решать статус Карабаха.