Наблюдатели Евросоюза выехали на армяно-азербайджанскую границу для ведения патрулирования. Как передает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила Европейская служба внешних действий, возглавляемая Верховным представителем ЕС по иностранным делам и безопасности.

«Наблюдатели ЕС отправились на свое первое патрулирование в Армении. В течение следующих двух месяцев группа наблюдателей ЕС на армянской стороне будет следить за ситуацией армяно-азербайджанской границы для укрепления доверия и содействия комиссиям по пограничным вопросам», — говорится в сообщении службы.По итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, состоявшейся в Праге 6 октября 2022 года, было принято заявление. В нем подчеркнуто, что Армения выразила согласие на поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с указанной миссией в той мере, в какой это будет его касаться. Миссия начнет свою работу в октябре на период времени не более двух месяцев. Цель миссии будет заключаться в укреплении доверия и в содействии работе пограничных комиссий посредством ее докладов.