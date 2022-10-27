Председатель Палаты адвокатов Армении Симон Бабаян принял делегацию во главе с председателем союза адвокатов Франции Николя Беделем де Бюзагегем.

Как сообщили «Арменпресс» в Палате адвокатов, Симон Бабаян поблагодарил гостей за визит в Армению. Он подчеркнул, что высоко ценит отношения со своими французскими коллегами и рад принять их в Палате адвокатов Армении.

В своем выступлении Симон Бабаян также отметил, что Палату адвокатов Армении связывает с Союзом адвокатов Монпелье не только соглашение о сотрудничестве, подписанное 29 октября 2018 года и ряд других соглашений, но и теплые дружеские и партнерские отношения.

Президент Палаты адвокатов выразил благодарность французским коллегам за то, что они всегда оказывают поддержку в важных для армянского народа вопросах.

«В ночь с 12 на 13 сентября Азербайджан начал наступление на суверенную территорию Армении, нарушив территориальную целостность нашего государства. Среди наших международных партнеров Союз адвокатов Монпелье был одним из первых, кто выразил тревогу в связи с ситуацией и свою поддержку и озабоченность. Агрессия, развязанная Азербайджаном против территориальной целостности и населения Армении, была осуждена и Советом Союза адвокатов Парижа и Национальным советом Союзов французских адвокатов», — сказал Симон Бабаян.

По словам председателя Палаты адвокатов, в этом контексте французские партнеры в очередной раз показали, что они являются сторонниками мира и привержены принципам международного права.

Президент Союза адвокатов Монпелье поблагодарил председателя Палаты адвокатов Армении за теплый прием.

Касаясь армяно-французской дружбы, он сказал, что в рамках визита в Армению их делегация уже побывала в Сотке и в других местах, которые в последние месяцы подвергались обстрелу со стороны азербайджанских сил и продолжают регулярно подвергаться таким нападениям.

«Мы высоко ценим наши отношения с Палатой адвокатов Армении. Я хочу сказать, что мы на вашей стороне и готовы помочь вам в любом случае», — сказал Николя Бедель де Бюзаренгес.

Он назвал основную причину посещения палаты адвокатов Армении.

«От имени Союза адвокатов Монпелье я хотел бы наградить Палату адвокатов Республики Армения, присудив награду «Жан-Клод Барраль» как высокую оценку усилий адвокатов вашей палаты в области защиты прав человека, в частности, по вопросам, связанным с армянскими военнопленными и жертвами военных преступлений», — сказал Николя Бедель де Бюзаренгес, вручая награду председателю Адвокатской палаты Армении Симону Бабаяну.

Прощаясь, стороны выразили друг другу признательность за плодотворное сотрудничество, обмен опытом и содержательное обсуждение ключевых вопросов.

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