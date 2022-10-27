Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в сентябре 2022 года в истории Республики Армения установлен новый абсолютный рекорд по количеству зарегистрированных рабочих мест — 691 087, что больше предыдущего рекорда более чем на 10 000.

Как передает «Арменпресс», об этом он заявил на заседании правительства.

«Должен отметить, что этот показатель на 39 946 или на 6,1 % больше, чем показатель за сентябрь 2021 года, на 108 312 или на 18,6 % больше, чем за сентябрь 2018 года. Мы должны зафиксировать, что с 2018 года в Армении появилось и вышло из тени 108 000 новых рабочих мест», — заявил он.

Премьер-министр отметил, что сумма заработных плат, выплаченных в сентябре 2022 года, увеличились на 33 млрд 430 млн драмов или на 23,5 % по сравнению с сентябрем 2021 года.

«Думаю, это очень важный показатель за год. По сравнению с сентябрем 2018 года этот показатель увеличился на 74 млрд 161 млн драмов, или на 73,2 %, то есть теперь общий фонд оплаты труда республики на 73 % больше, чем в сентябре 2018 года. Общая сумма подоходного налога также очень важна. Возможно, мы сможем гордиться этой цифрой. В сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года подоходного налога было собрано больше на 5 млрд 351 млн драмов или на 17,6 %, а по сравнению с сентябрем 2018 года на 10 млрд 556 млн драмов или на 41,8 %», — сказал Пашинян.

Коснувшись средней заработной платы, премьер-министр отметил, что в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года средняя заработная плата увеличилась на 35 769 драмов или на 16,4 %, а по сравнению с сентябрем 2018 года она увеличилась на 80 077 драмов, или на 46,1 %.«Конечно, цифры очень важные и очень впечатляющие, и я надеюсь, что мы продолжим в том же темпе», — заключил Никол Пашинян.