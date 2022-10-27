Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Соединенного Королевства Риши Сунаку в связи с его вступлением на должность премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и главы Консервативной партии. Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство!

Направляю Вам свои самые теплые и наилучшие пожелания в связи с вступлением на должность премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и главы Консервативной партии.

Вы вступаете на должность премьер-министра Соединенного Королевства в условиях сложных геополитических процессов и социально-экономических и политических проблем, стоящих перед Вашей страной, когда от политических лидеров требуется максимальная осмотрительность для преодоления создавшихся вызовов. Я уверен, что Вы поведете Соединенное Королевство по пути развития и процветания.

В этом году Республика Армения и Великобритания отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, что является хорошей возможностью обратиться к нереализованным возможностям сотрудничества между нашими странами и наметить новые направления.

Армения придает большое значение дальнейшему развитию и углублению сотрудничества с Соединенным Королевством, основанного на общей системе ценностей и практических интересах.

Несмотря на серьезные вызовы безопасности, Армения продолжает неуклонно проводить демократические реформы, и в этом контексте мы ценим содействие правительства Соединенного Королевства. Я искренне надеюсь, что под Вашим руководством армяно-британские отношения получат новый импульс и новое качество во благо процветания наших стран и благополучия наших дружественных народов.Желаю Вам новых успехов и достижений в Вашей ответственной миссии! Ваше Превосходительство, примите заверения в моем глубоком уважении».