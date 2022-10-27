Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Сейеду Эбрахиму Раиси в связи с террористическим актом, совершенным в мечети Шах-Черах в Ширазе.

Как сообщает «Арменпресс»,

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Сейеду Эбрахиму Раиси в связи с террористическим актом, совершенным в мечети Шах-Черах в Ширазе. Как сообщает «Арменпресс», в телеграмме, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство,

С болью узнал о теракте, совершенном в мечети Шах-Черах города Шираз Исламской Республики Иран, который стал причиной гибели десятков невинных граждан и пострадавших.

Армения осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях.

Направляю искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

«Ваше Превосходительство,

С болью узнал о теракте, совершенном в мечети Шах-Черах города Шираз Исламской Республики Иран, который стал причиной гибели десятков невинных граждан и пострадавших.

Армения осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях.Направляю искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим».