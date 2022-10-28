Мужская сборная Армении по спортивной гимнастике уже находится в Англии, где примет участие в чемпионате мира.

Как сообщает «Арменпресс», на 51-м чемпионате мира по спортивной гимнастике за Армению будут выступать Арутюн Мердинян, бронзовый призер Олимпийских игр Артур Давтян, Ваагн Давтян, Артур Аветисян, Гагик Хачатрян. Тренер наших спортсменов — Айк Назарян.

Главный тренер сборной Армении по спортивной гимнастике Акоп Серобян в составе судей. 51-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Англии в Ливерпуле. Он стартовал 26 октября и завершится 7 ноября.