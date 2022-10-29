Состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, которой предшествовали консультации министров иностранных дел государств – членов Организации

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт ОДКБ, в работе сессии приняли участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В ходе сессии была заслушана информация генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася о работе Миссии Организации, направленной в Республику Армения в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе.

Члены СКБ, подтвердив приверженность Организации укреплению мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защите на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств – членов ОДКБ, обсудили текущую ситуацию в регионе и совместные меры по оказанию помощи Республики Армения.

Было выражено твердое убеждение в том, что имеющиеся противоречия и спорные вопросы должны быть урегулированы политико-дипломатическими средствами, в том числе в русле договоренностей, изложенных в трехсторонних заявлениях, принятых 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года премьер-министром Армении, президентом России и президентом Азербайджана.

По итогам сессии членами СКБ ОДКБ был высказан ряд предложений по доработке проектов соответствующих решений.