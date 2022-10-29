Премьер-министр Армении, основатель партии «Гражданский договор» Никол Пашинян выражает уверенность в том, что в результате деятельности этой партии Армения сегодня уверенно и гордо входит в число демократических стран мира.

Как передает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в своем выступлении на 6-м съезде партии «Гражданский договор».

В рамках форума должна быть выбрана новая программа партии, принят устав, проведен новый состав правления и выборы председателя. Это третий съезд, который ГД проводит как правящая партия. Еще 3 съезда «Гражданский договор» провел как оппозиционная партия.

«Почему и как все это началось? Началось потому, что группа граждан Армении просто не могла смириться с той реальностью, что выборы в Армении постоянно фальсифицируются, что люди преследуются за реализацию своего права на свободное выражение мнения, что телеэфир контролируется, что также принимаются меры по контролю интернет-контента, что коррупция стала ключевой системой общественных отношений. Короче говоря, что люди не свободны, свобода людей не гарантирована», — сказал Пашинян.

По его словам, эта несвобода выражалась не только в общественной, политической, но и в экономической деятельности, потому что экономика была строго управляемой и квотированной, люди экспортировали, импортировали и инвестировали исключительно с разрешения правящей элиты.

«И учредители «Гражданского договора» решили, что так быть не должно, что с этими реалиями нельзя мириться, что с этим надо бороться, потому что постоянные фальсификации выборов, коррупция, беззаконие, вседозволенность, экономические монополии истощают и опустошают страну, ее жизненные силы, разрушают будущее», — сказал Пашинян.

Он признал, что они были не единственной группой в Армении, которая так думала, они были частью более крупной группы, думающей так. Пашинян упомянул, что они обсудили с членами партии два вопроса: какую страну они хотят иметь, и что оппозиции делают неправильно, в том числе и они сами, что до сих пор они не в состоянии реализовать важнейшую продекларированную цель, две неизменяемые статьи Конституции Армении, в которых сказано, что Армения является суверенным, демократическим, правовым, социальным государством, и что власть в РА принадлежит народу, народ осуществляет свою власть посредством свободных выборов и референдумов.

Он напомнил, что в 2015 году они представили общественности конкретную программу, утвержденную на учредительном съезде партии ГД. В этой программе говорилось, что важнейшей проблемой, стоящей перед Арменией на внутриполитической арене, является установление демократии, и демократия – это смена власти мирным, бескровным, выборным путем. Согласно этому, практическое применение демократии состоит в том, чтобы привести оппозицию к власти мирным путем. Члены партии считают, что логика бархатной революции не противоречит логике электоральной смены власти.

«Это было зафиксировано учредительным съездом партии в 2015 году, и именно это происходило после 2015 года до ненасильственной бархатной революции в 2018 году и далее. И сегодня подходящий момент для того, чтобы зафиксировать: в результате деятельности нашей партии страница фальсификации выборов в Армении закрыта», — сказал Пашинян, напомнив о двух парламентских выборах и выборах в органы местного самоуправления, проведенных в стране за период их правления.

Парламентские выборы были оценены международными наблюдателями как свободные, справедливые, прозрачные, отвечающие демократическим стандартам. «И я должен констатировать, что в результате деятельности нашей партии сегодня Республика Армения уверенно и гордо входит в число демократических стран мира», — отметил он.

Пашинян также отметил, что сегодня в международных рейтингах демократии, верховенства права, независимости судебной системы Армения во многих случаях опережает даже многие страны ЕС.