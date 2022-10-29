Президент Республики Арцах Араик Арутюнян приветствовал заявление премьер-министра Республики Армения о том, что Армения согласилась работать над установлением межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном на принципах и параметрах, представленных Россией.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении президента Арцаха на его странице в Facebook.

«В последнее время, без преувеличения, внимание армян всего мира приковано к армяно-азербайджанским переговорам. Несколько силовых центров представили властям Армении и Азербайджана предложения по ключевым вопросам урегулирования.

Предложенные принципы и подходы, в случае их принятия и реализации, будут иметь решающее значение как для Республики Арцах и ее народа, так и для Армении и других стран региона.

Именно по этой причине мы не имеем права совершать ошибку, поскольку любая ошибка может стать роковой. Мы уверены, что те предложения и принципы, которые отрицают право народа Арцаха на самоопределение, лишают перспективы справедливого урегулирования конфликта и ставят под сомнение существование Арцаха, должны быть отвергнуты раз и навсегда. И это в интересах не только Республики Арцах, но и всего армянства, потому что Республика Армения и Республика Арцах составляют единую Родину и неразрывную целостность ценностей и интересов.

Приветствуем заявление премьер-министра Армении о том, что еще в начале сентября текущего года Армения согласилась работать в направлении установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном на основе принципов и параметров, представленных Россией, и готова вновь подтвердить это на встрече на высшем уровне, которая состоится 31 октября в Сочи.

Несомненно, в результате переговорного процесса мы хотели бы достичь справедливого и окончательного урегулирования карабахского конфликта и международного признания независимого статуса Республики Арцах. Однако с учетом существующих вызовов и ограниченных возможностей, на наш взгляд, российские предложения в большей степени соответствуют минимальным критериям, которые позволяют обеспечить безопасность Арцаха и не ставят под сомнение его будущее.

Надеемся, что в результате трехстороннего саммита, который состоится 31 октября, удастся закрепить элементы, касающиеся судьбы Арцаха. В первую очередь, речь идет о бессрочном продлении миссии российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе. Их присутствие в Арцахе имеет жизненно важное значение, поскольку с ноября 2020 года российские миротворцы несут существенную долю ответственности за безопасность Республики Арцах и ее народа. Вторым ключевым параметром является сохранение, как минимум, нынешнего статуса Арцаха.

Выступление президента Российской Федерации на заседании Международного клуба «Валдай» внушает определенные надежды на то, что эти цели вполне достижимы.

Рассчитываем, что в ходе предстоящих переговоров будут полностью защищены жизненно важные интересы Республики Арцах и, в первую очередь, неотъемлемое право народа Арцаха на самоопределение. Международное признание права народа Арцаха на самоопределение и результатов реализации этого права не имеет альтернативы.

Мы уверены, что совместными усилиями нам удастся не допустить легитимацию последствий незаконного применения силы в отношении Республики Арцах со стороны Азербайджана и его союзников, тем самым обеспечив условия для безопасного и благополучного будущего нашей родины и народа».