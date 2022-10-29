Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян готов на предстоящей встрече в Сочи принять и подписать документ для достижения согласия на основе 15 пунктов, принять этот документ в качестве основы для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в своем выступлении на 6-м съезде партии «Гражданский договор».

Премьер-министр подчеркнул, что действительно, есть российское и западное понимание решения вопроса. РА согласилась с мнением России и достигла принципиального соглашения в январе 2021 года. А краеугольным пунктом этих соглашений Пашинян считает тот факт, что Российская Федерация является гарантом безопасности Нагорного Карабаха и Республики Армения.

«И мы согласовали этот сценарий и план. Этот план был представлен Республике Армения в рабочем состоянии в августе 2022 года. Причем договоренность была такова: она будет представлена в августе, а российский сопредседатель вернется к этому в сентябре, чтобы получить нашу окончательную позицию. И при первой же встрече в сентябре мы согласились реализовать этот план по одной простой причине: это наша договоренность с января 2021 года. На встрече в понедельник (31 октября) в Сочи я готов уже официально принять, и в случае необходимости — в формате трехсторонней встречи подписать документ на основе тех 15 пунктов. Другими словами, принять этот документ в качестве основы для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном», — сказал Пашинян, добавив, что об этом он говорил и накануне на закрытом заседании ОДКБ в присутствии президента России.

Пашинян выразил надежду, что Россия поддержит его предложения. Он посчитал важной деталью одно обстоятельство — принесет ли это безопасность и мир в Нагорный Карабах и Армению или нет.

«Да, там говорится и про российских миротворцев. Конечно, мы хотим, чтобы российские миротворцы продолжали свою деятельность в Нагорном Карабахе. Я официально заявляю, что готов подписать документ в Сочи и принять, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет безоговорочно продлено на 10 лет, 15 лет, 20 лет. Предлагаю Президенту РФ выступить с этим предложением», — сказал Пашинян.

Он добавил, что если необходимо, он сам выступит с этим предложением, но Россия должна поддержать это предложение. А если Армения и Россия договорятся, то это будет большинство.

Пашинян посчиталл важным коснуться вопроса о том, чем занимаются миротворцы в Нагорном Карабахе. Он отметил, что события в Парухе не забыты. На самом высоком уровне была достигнута договоренность о том, что эта проблема должна быть решена. Другими словами, азербайджанцы должны покинуть зону ответственности российских миротворцев. И это обещание, обязательство до сих пор не выполнено. Пашинян подчеркнул, что следует дать ответ, последовательно и твердо ли Российская Федерация отстаивает свои предложения или нет.

«И я заявляю, что готов подписать эту бумагу в Сочи: на основании предложений РФ подписать бумагу о продлении срока пребывания миротворческого контингента», — заключил Пашинян.