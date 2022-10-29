Партия «Гражданский договор» принимает новую концепцию урегулирования нагорно-карабахской проблемы: если раньше приоритетом считался статус НК, который должен стать гарантией прав и безопасности арцахских армян, то теперь приоритетом считаются безопасность и права арцахских армян, а необходимый статус исходит из системы их гарантии.

Как передает Арменпресс, об этом на 6-ом съезде партии ГД заявил член правления партии, вице-спикер НС Армении Рубен Рубинян.

«Война и ее последствия усугубили уязвимость внешней безопасности Армении. Нагорно-карабахская проблема, неурегулированность отношений с Турцией и Азербайджаном являются источником постоянной угрозы безопасности Армении. И эти угрозы необходимо контролировать и устранять. Убеждены, что путь обеспечения безопасности Армении и Нагорного Карабаха заключается в выработке формулы сосуществования, то есть неисключения существования друг друга, со всеми странами региона, в первую очередь, с нашими непосредственными соседями Турцией, Азербайджаном, Ираном, Грузией. Армения не должна считаться источником угрозы для своих соседей, а ее соседи не должны быть источником угрозы для Армении», — сказал Рубинян, заверив, что достижение этой цели является приоритетом внешней политики партии.

Он добавил, что повышение обороноспособности страны никоим образом не противоречит этому видению, более того, оно является его неотъемлемой частью.

«Что касается нагорно-карабахской проблемы, то партия принимает новую концепцию ее урегулирования. В соответствии с этим, если раньше статус НК считался приоритетом, который должен стать гарантией прав и безопасности арцахских армян, то теперь безопасность и права арцахских армян считаются приоритетом и необходимый статус выводится из системы этих гарантий. Эта система должна гарантировать, что армяне Нагорного Карабаха живут на своей родине, считают себя армянами, карабахцами, арцахцами. Невозможно представить реализацию какой-либо программы по урегулированию вопроса без соответствующего участия НК», — вновь подчеркнул Рубинян.

Затем Рубинян представил проект и цели новой программы партии.

Исходя из этих целей, партия принимает в программе 3 приоритета на 2021-2026 годы: установление всеобъемлющего и прочного мира, формирование качественной и доступной системы образования, строительство профессиональной боеспособной армии.

«Мир, современное образование, боеспособная профессиональная армия являются ключевыми факторами защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности Армении», — сказал Рубинян, заверив, что партия продолжит работу над тем, чтобы стать сильной политической и институциональной структурой.

На съезде была утверждена как новая программа партии, так и новый устав.