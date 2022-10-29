Премьер-министр Никол Пашинян принял депутата парламента Турции Гаро Пайлана, прибывшего в Ереван для участия в первом Всемирном армянском саммите.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, премьер-министр приветствовал депутата армянского происхождения, отметил важность его участия в посвященном обсуждению вопросов общеармянской повестки дня саммите и его готовности внести свой вклад в решение этих проблем.

Гаро Пайлан представил текущее состояние армянской общины Турции, а также связанные с общинной жизнью вопросы.

Состоялся обмен мыслями о процессе урегулирования отношений между Арменией и Турцией.