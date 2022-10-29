Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, собеседники подчеркнули важность размещения гражданской миссии ЕС в Армении и коснулись деятельности миссии.

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, мира и стабильности, а также предпринятым в этом направлении шагам и урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Также были обсуждены вопросы разблокирования региональных транспортных инфраструктур и работы комиссий по защите и делимитации границ.