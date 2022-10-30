Лучшие русские романсы и знаменитые, всеми любимые произведения армянских композиторов прозвучали в исполнении молодых, многообещающих певцов на сцене в МКДЦ «Дом Москвы» в Ереване, где прошел III конкурс «Армянская Романсиада» и гала-концерт.

Как сообщили Арменпресс из «Дома Москвы», проходящий в Армении уже третий раз региональный, армянский этап Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада» организовали Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Ереване и Благотворительный фонд сохранения искусства русского романса «Романсиада» при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы, Московского Дома соотечественников, Министерства науки, образования, культуры и спорта Республики Армения, а также при содействии Ереванской государственной консерватории им. Комитаса и Музыкального общества Армении.

«Цель международного конкурса молодых исполнителей – популяризация русского романса как одного из направлений музыкального искусства, а также поддержка и активизация талантливых артистов», — говорится в сообщении.

«С каждым годом уровень нашего конкурса повышается, конкурс вызывает больший интерес как у исполнителей, так и у публики, за что мы хотим выразить огромную благодарность всем нашим партнерам и участникам, благодаря которым состоялся этот праздник музыки. Искусство и культура – лучшие инструменты для развития диалога и укрепления тесных связей между народами, и этот конкурс является ярким тому свидетельством. Уверен, что благодаря подобным мероприятиям мы сумеем поспособствовать еще большему упрочению культурных связей между нашими народами», – отметил генеральный директор Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян.

Согласно источнику, в этом году в нем приняли более 20 конкурсантов из разных музыкальных учреждений Армении. Участники продемонстрировали владение разными стилями исполнения русского и национального романса – академического, салонного, современного.

«Очень важно, что романсы поют не только взрослые, но и совсем молодые исполнители. Сегодня на конкурсе участвовали в том числе 18-летние певцы. И это очень значимо, так как на старте своей карьеры они решились взяться за самое трудное – жанр, во время исполнения которого надо показать все ваши способности. И сегодня они показали роскошный, очень высокий уровень. Благодарю Дом Москвы в Ереване за сотрудничество и реализацию конкурса. То, что делает сегодня Дом Москвы в Ереване для развития сферы культуры, углубления взаимосвязей между нашими странами, не может не восхищать всех. Я рада, что немного причастна к деятельности центра», – отметила сопредседатель жюри, заслуженный деятель искусств РФ, создатель и художественный руководитель Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада» Галина Преображенская.

В результате конкурсных этапов лауреатами стали: Седа Петросян, Софья Симонян и Давид Хачатрян (III место), Рита Петросян и Арам Хачатурян (II место), Маргарита Саргсян и Эгине Хачатрян (I место).

Члены жюри приняли единогласное решение учредить номинацию «Гран-при». Награды удостоилась студентка Ереванской государственной консерватории им. Комитаса Виктория Мелконян. Она будет представлять Армению на Московском международном конкурсе молодых исполнителей русского романса «Романсиада».

«Уверен, что Виктория сумеет достойно представить Армению на международном конкурсе «Романсиада» и показать, как армяне поют русский романс», – отметил сопредседатель жюри, заслуженный деятель культуры Армении, председатель Музыкального общества Армении, профессор Ереванской Государственной консерватории им. Комитаса Давид Казарян.

Жюри также учредило специальные призы, в том числе от имени Галины Преображенской. Специального приза от имени Галины Преображенской удостоилась Эгине Хачатрян. Ей в качестве награды заслуженная артистка России подарила возможность выступить с сольным концертом в Доме Романса в Москве.

Вечером на гала-концерте конкурса присутствовали Чрезвычайные и Полномочные Посолы России и Беларуси Сергей Копыркин и Александр Конюк, начальник Пограничного управления ФСБ Российской Федерации в Республике Армения генерал-лейтенант Роман Голубицкий, председатель Союза ветеранов РА полковник Симон Есаян, ветеран Великой Отечественной войны Розалия Абгарян, российские соотечественники, деятели культуры.

Впервые конкурс «Армянская Романсиада» был организован в 2020 году. Конкурс молодых исполнителей русского романса был задуман в 1996 году Заслуженной артисткой России Г. С. Преображенской.