В Ростове-на-Дону в средней школе №22 имени дважды Героя Советского Союза, маршала Ивана (Ованеса) Баграмяна прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 125-летию со дня рождения прославленного военачальника. 25 октября в донской столице состоялось памятное гашение почтовой марки с изображением маршала Победы. Օб этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Еркрамас.

«Почетное право первыми поставить оттиск штемпеля на конвертах было предоставлено депутату Законодательного собрания Ростовской области, председателю Ростовской региональной общественной организации «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюну Сурмаляну, депутату Законодательного собрания Ростовской области, олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Вартересу Самургашеву, заместителю министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Максиму Даниленко, директору школы № 22 Юрию Комарову и ученику этой же школы Георгию Мхитаряну»,- говорится в сообщении.

Выступивший в ходе церемонии, председатель армянской общины, депутат ЗС РО Арутюн Сурмалян, подчеркнул значимость личности маршала Баграмяна для жителей областного центра. «Иван Христофорович Баграмян – дважды Герой Советского Союза. При его активном участии в ноябре 1941 года проведено контрнаступление советских войск, в ходе которого был освобожден город Ростов-на-Дону», — сказал он.

Отмечается, что спецгашение является значительным событием в мире филателии. Такие марки выводятся из почтового обращения и становятся исключительно коллекционной ценностью. После прошедшей в Ростове-на-Дону церемонии, марки с портретом маршала Баграмяна будут переданы на хранение в АО «Марка».

Согласно изданию, Иван Христофорович Баграмян является одним из символов Победы советского народа над фашизмом. В Ростове-на-Дону его именем названа улица, на которой в мае 2021 года был торжественно установлен бюст полководца. Именем Баграмяна названа так же школа № 22, где работает музей имени полководца и где состоялась торжественная церемония спецгашения.