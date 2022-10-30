На территории Армении днем 30 октября, 31 октября, 2-4 ноября ожидается погода без осадков. 1 ноября в отдельных районах возможны слабые осадки.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения со ссылкой на Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

«Ветер: юго-западный 2-5 м/с. Температура воздуха существенно не изменится», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, днем 30, 31 октября и 1-4 ноября в Ереване ожидается погода без осадков.