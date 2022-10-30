Октябрь отмечается во всем мире как месяц борьбы с раком молочной железы. В Армении в этом месяце Министерство здравоохранения осуществило множество мер, направленных на своевременную диагностику и лечение рака молочной железы. 30 октября месячные информационные кампании завершились шествием.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства здравоохранения Республики Армения.

«Во время шествия министр здравоохранения Анаит Аванесян раздавала прохожим информационные листовки, беседовала с ними, подчеркивая, что рак – это не приговор, только его нужно выявлять на ранней стадии, поэтому очень важно найти в себе силы и вовремя пройти все обследования.

Министр также отметила, что в рамках госзаказа работы проводятся не только в Ереване, но и в областях. В Лори и Тавуше женщины в возрасте от 50 до 69 лет уже прошли бесплатное маммографическое обследование благодаря мобильному маммографу Министерства здравоохранения. Сейчас маммограф находится в Сюникской области», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, меры по борьбе с раком молочной железы не ограничатся октябрём. В течение года Минздрав продолжит реализацию множества программ, направленных как на диагностику, так и на лечение онкологических заболеваний.

Отмечается, что в Армении борются с раком 12 592 женщины, ежегодно в нашей стране подтверждается около 1 300 новых случаев.