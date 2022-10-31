В 2023 году планируется обеспечить существенное сокращение государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту.

Как сообщает «Арменпресс», на совместном заседании постоянных комиссий НС при обсуждении законопроекта о государственном бюджете на 2023 г. об этом заявил министр финансов Тигран Хачатрян.

«Чем больше долг и обслуживание долга пребывают в надежной среде, тем с большей уверенностью могут быть выполнены все наши задачи в среднесрочной перспективе в тех объемах, которые запланированы. Неопределенности, как известно, более чем достаточно, и ситуация в этом году является тому подтверждением. Мы должны учитывать все возможные развития, чтобы управлять долгом таким образом, чтобы развития не создавали рисков для реализации задач правительства в среднесрочной перспективе», — сказал Хачатрян.

Министр напомнил, что по итогам 2021 года долг к валовому внутреннему продукту был на достаточно высоком уровне и составил 60,3 %.

«В период реализации программы деятельности правительства мы должны добиться, чтобы этот показатель не превышал 50 % от валового внутреннего продукта», — сказал Хачатрян.