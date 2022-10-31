Капитальные затраты, запланированные госбюджетом на 2023 год, значительно увеличатся и их сумма составит 548 млрд драмов, что превысит капитальные затраты предыдущего года на 49 %.

Как сообщает «Арменпресс», на совместном заседании постоянных комиссий НС при обсуждении законопроекта о государственном бюджете на 2023 г. об этом заявил министр финансов Тигран Хачатрян.

«Таким образом, капитальные затраты достигнут 5,9 % ВВП, что на 1,5 % больше, чем в 2022 году. Напомню, когда мы прогнозировали капитальные затраты в размере 4,5 % ВВП в 2021 году, мы подчеркивали, что это значительно выше показателя прошлого года. В связи с этим мы планируем еще одно существенное повышение», — сказал Хачатрян.

По словам министра, этот уровень планируется поддерживать и в последующие годы, что уже является высоким показателем.«¾ капитальных затрат будет направлено на финансирование инфраструктуры обороны и безопасности», — сказал Хачатрян.