Участие соотечественников, приехавших в Ереван из сотен общин мира, в этом важном мероприятии, направленном на сплочение армянского мира, дает возможность обсудить, найти и развить новые возможности для непрерывного развития Армении, Арцаха и Диаспоры, выгодные формы взаимодействия, определение приоритетов и реализации проармянских программ. Об этом на Всемирно армянском саммите заявил вице-премьер-министр Армении Амбарцум Матевосан.

«Современный мир, в том числе и наш регион, вступил в период глобальных изменений, в котором существуют серьезные вызовы, начиная с проблем безопасности и заканчивая сохранением идентичности, от реалий экономического развития до необходимости предлагать инновационные решения, направленные на их преодоление.

Как сообщает «Арменпресс», Амбарцум Матевосян в своем выступлении обратился к этим вопросам и подчеркнул, что лишь объединив усилия Республики Армения, Арцаха и всемирной армянской диаспоры, мы сможем преодолеть нынешние вызовы, придать новое качество и вывести сотрудничество на новый институциональный уровень с армяноцентричным стратегическим характером.

В завершение выступления вице-премьер-министр еще раз подчеркнул, что Всемирный армянский саммит является уникальной возможностью укрепить связи Родина-Диаспора, сделать голос диаспоры слышимым, донести важное послание, что Диаспора — опора и надежный партнер Армении. Ярким доказательством этого является процесс репатриации и притока капитала, что весьма существенно с точки зрения улучшения экономических показателей и демографической ситуации в стране.