31 октября председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял депутата Великого национального собрания Турции Каро Пайлана.

Как сообщили «Арменпресс» в НС Армении, Ален Симонян отметил, что в Армении с большим вниманием следят за его проармянской деятельностью.

«Очень важно, что вы защиту прав национальных меньшинств, проживающих в Турции, держите в центре своего внимания», — сказал Ален Симонян.

На встрече обсуждались последствия последней азербайджанской агрессии, также и вопрос открытия армяно-турецкой границы. По словам Каро Пайлана, широкий круг людей, проживающих в Турции, не имеет информации об обсуждениях, связанных с открытием границы.Он изложил председателю НС свои впечатления и наблюдения относительно процесса урегулирования армяно-турецких отношений.