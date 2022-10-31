31 октября председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с руководителем бюро Агентства международного развития США (USAID) по Европе и Евразии Эрин Элизабет Макки.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Армении, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с продолжением сотрудничества между парламентом и агентством. Спикер НС Армении отметил, что Соединенные Штаты Америки занимают важное место в политической и экономической жизни Армении, добавив, что Армения заинтересована в более глубоком вовлечении США в обеспечение своей безопасности и экономического развития. Были обсуждены перспективные программы и проекты по укреплению демократических институтов Армении.