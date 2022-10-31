Депутат Меджлиса Турции Гаро Пайлан замечает возможности для нормализации армяно-турецких отношений.

В интервью, данном «Арменпресс», Пайлан подчеркнул, что нормализация отношений довольно близка, и отметил, что армяне не верят в то, что отношения будут нормализованы, и границы откроются.

По его словам, у армян есть предрассудки, которые можно понять.

«Мы многое видели и пережили за последние два года, Турция несет ответственность за травмы армян. Мы многое пережили и сто лет назад. Поэтому эти предубеждения понятны, но Турция тоже извлекла уроки из опыта этих двух лет. Турецкому правительству казалось, что они смогут завоевать власть на Кавказе путем войны, но они поняли, что это не получится. Россия и другие крупные страны теперь на Кавказе имеют больше сил. Я прилагаю усилия, чтобы убедить турецкое правительство, что все страны могут побеждать путем мир. И Турция, и Армения, и Азербайджан могут выиграть от мира. Для этого границы должны быть открыты. Конечно, между Турцией и Арменией есть проблемы. Но если граница с соседом закрыта, как решать эти проблемы?

Во-вторых, народ Турции не знает народа Армении. Народ Армении лучше знает народ Турции, но народ Турции не знает армян. Для этого должна быть открыта граница, должны начаться экономические, культурные и дипломатические отношения. Открытие границы не означает, что все проблемы будут решены, у Турции и Греции тоже есть проблемы, но граница открыта, торговля ведется, у них есть послы, дипломатические связи, культурные связи. Конечно, проблемы с соседями всегда могут быть, но самое главное, чтобы границы были открыты, отношения были начаты, а после этого надо будет бороться, чтобы решать проблемы», — сказал Пайлан.

Пайлан обратился к вопросу, хочет ли турецкое общество нормализации отношений с Арменией.

«В Турции, в турецких школах, турецкие националисты вот уже сто лет представляют армян врагами. Так воспитывались целые поколения. В парламенте ко мне подходят другие депутаты и говорят: «Знаешь, Гаро, меня учили, что армяне враги, но ты не такой человек, ты такой же, как и мы». Потому что они не знают армян. Когда мы начнем говорить, люди увидят, что мы сожалеем об одном и том же, радуемся одному и тому же, едим одно и то же, танцуем так же. Мы, армяне Турции, не можем быть врагами, потому что жили вместе сотни лет и можем жить вместе и дальше. Это, можно сказать, мечта. Однако это необходимость», — сказал депутат турецкого Меджлиса.

Пайлан коснулся и того, что Турция урегулирование отношений с Арменией связывает с продолжающимся переговорным процессом между Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что Турция хочет, чтобы Армения и Азербайджан подписали мирный договор. Он выразил мнение, что ставить предварительные условия — это нехорошо, но таково намерение Турции. «Внутри Турции Эрдоган заключил союз с националистами, в стране царит националистическая атмосфера, и Азербайджан оказывает давление на Турцию. Однако я также прилагаю усилия, чтобы убедить мою партию приложить усилия для установления справедливого мира.

Мир необходим, но мы должны претворить в жизнь мечту о прочном мире. Если мир не справедлив, он не будет долгим. Мы должны построить справедливый мир», — заключил Гаро Пайлан.

В интервью Пайлан коснулся покушения против него в 2016 году, избирательных процессов, ожидаемых в Турции в 2023 году, нетерпимости к инакомыслию в Турции, к сохранению армянского культурного и духовного наследия в Турции, а также к проблемам, с которыми приходиться сталкиваться армянам в Турции.Подробности в видеоматериале.