Американская писательница, юрист с армянскими корнями Анна Аствататурян-Теркотт опубликовала в армянском переводе книгу «Изгнание. В никуда». В ней зверства азербайджанцев отражены глазами девочки-беженки. 1 ноября она будет представлена читателям.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс», Анна Аствататурян-Теркотт подчеркнула, что в книге она представила собственные переживания, историю о том, как 8-летняя девочка стала свидетельницей жесточайших событий.

«Волна ненависти к армянам, поднявшаяся в Баку в 1988 году, развеяла все мифы о сосуществовании и человеческом сострадании. Эта книга, повествующая о сломанных судьбах, о том, каково стать чужаком на своей родине и искать дом на чужбине, была дневником девочки. Я вела его, когда мне было около 14 лет. Сначала она была написана для преодоления безмолвной боли, потом стала книгой, азербайджанские зверства были представлены глазами девочки-беженки. Я очень боялась, что мои дети, внуки не узнают, откуда мы родом, и написала эту книгу, в первую очередь, для них. Но потом мне предложили опубликовать ее», — рассказала автор.

Он отметила, что для нее было очень важно и то, что книга должна была быть издана и на английском, и на русском, чтобы быть доступной для многих.

«Для меня это было очень важно, особенно после войны, потому что после войны в Арцахе дети, живущие там, страдали так же, как я много лет назад страдала в Баку. Мы изначально не планировали переводить ее на армянский, потому что думали, что в Армении все знают нашу историю. Однако в результате общения со многими молодыми людьми после войны я поняла, что мало кто из молодежи знает об этих событиях. По этой причине было решено перевести книгу и на армянский язык», — сказала она.

Переводчик книги Ануш Мурадян рассказала, что книгу довольно легко было переводить, потому что она написана обычным бытовым языком: воспоминания писательницы, подробности из ее дневника.

«Я переводила ее с большим интересом. Впечатляют места, где она описывает свой сад, в котором любила проводить время, свои посиделки с друзьями под тутовым деревом и свою первую любовь. Читателей ждут эти и многие другие интересные эпизоды», — отметила Ануш Мурадян.

Анна Аствататурян-Теркотт от первого лица рассказывает о резне, истреблении и насилии в отношении бакинских армян.

Анна Аствататурян Теркотт — американская писательница, юрист с армянскими корнями. Она родилась в Баку, в 1990 году во время бакинских погромов переехала в Армению, а затем в США. В 2021 году она стала первой женщиной-иммигранткой, избранной председателем Городского совета Вестбрука. Она в разных штатах США выступала с лекциями на темы международного права и азербайджанской армянофобии. В 2020 году она основала Фонд «Анна Аствататурян» и расширила благотворительную деятельность в послевоенном Арцахе.Анна Аствататурян-Теркотт, преподаватель, кандидат юридических наук — уроженка Сюника, она из села Хндзореск. Образование получила в Университете Северной Дакоты по специальностям английский язык и литература, философия и религия, русский язык и литература. Классификацию юриста в 2003 году получила в юридической школе штата Мэн. Анна Аствататурян-Теркотт стала одной из первых американских секретарей Международного уголовного суда в Гааге. Она сыграла важную роль в признании независимости Нагорно-Карабахской Республики в штате Мэн в 2013 году. В 2013 году была награждена медалью «Мхитар Гош», Медалью признательности Республики Арцах. Анна Аствататурян-Теркотт замужем, имеет 2 детей.