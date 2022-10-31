Группа депутатов Национального Собрания Франции, прибывшая в Армению с двухдневным визитом, 29 октября посетила Сюникскую область.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в Горисе депутаты встретились с заместителем губернатора Сюника Наре Казарян и главой общины Горис Арушем Арушаняном.

Последние подробно представили гостям ситуацию и проблемы, возникшие в регионе в результате азербайджанской военной агрессии в сентябре текущего года. Было отмечено, что противником были нанесены удары по мирному населению, пострадали крестьяне, выполнявшие сельскохозяйственные работы. Зарегистрированы случаи кражи скота жителей села с суверенной территории Армении. «При всем этом ни один житель села не покинул своего места жительства», — сказал глава общины Горис. Армянская сторона подчеркнула важность прямого осуждения политики Азербайджана со стороны международной общественностью.

Гости отметили, что они вовлечены в процессы, связанные с поднятием армянских вопросов в парламенте Франции, и сегодня хотят проинформировать как Францию, так и международное сообщество и партнеров об агрессии Азербайджана против суверенных территорий Армении. Гости отметили, что в ближайшее время в парламенте Франции планируется принять резолюцию, осуждающую азербайджанскую агрессию и требующую установления прочного мира в регионе.

В сопровождении вице-губернатора Сюника французские законодатели также посетили села Веришен и Вагатур, пострадавшие в результате военных действий Азербайджана, и ознакомились с разрушениями вследствие этой агрессии.

Были затронуты вопросы о развертывании долгосрочной наблюдательной миссии, экономическом взаимодействии, а также сотрудничестве городов-побратимов Гориса и Вьена.