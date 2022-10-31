На данный момент оперативная обстановка на армяно-азербайджанской границе оценивается как относительно спокойная.

Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Эдвард Асрян.

«В настоящее время оперативная обстановка в восточной и юго-восточной приграничной зоне относительно стабильна. Нарушения режима прекращения огня в основном фиксируются на восточном направлении, в направлениях Кутакана и Кахакни, на участках Сотка, а также в направлении Джермука. Нарушения противником режима прекращения огня носят целенаправленный характер: противник пытается воспрепятствовать проведению нами инженерных работ, так как инициировали широкомасштабные работы, укрепляем оборонные рубежи и позиции. Противник также ведет беспорядочные обстрелы при неблагоприятных погодных условиях», — сказал Асрян.