Цель трехсторонней встречи в Сочи – обеспечить выполнение всех договорённостей лидеров Армении, Азербайджана и РФ, которые были достигнуты в 2020 и 2021 годах.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, об этом на встрече с президентом Азербайджана сказал президент РФ Владимир Путин.

«Встреча, на мой взгляд, имеет значение, важная. Цель этой встречи, как я её вижу, – обеспечить выполнение всех наших договорённостей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 годах. Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметную, важную роль в урегулировании конфликта. И сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как и должен это делать. За эти оценки я Вам благодарен», — отметил Путин.

Однако, по словам президента РФ, сейчас надо будет поговорить о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, поискать пути решения вопросов, которые ещё не решены.

«И в этой связи отметил бы и важную составляющую экономического характера: нами создана трёхсторонняя рабочая группа, которая возглавляется вице-премьерами. Они продвинулись достаточно далеко с точки зрения решения тех вопросов, о которых мы говорили раньше, ещё два года назад. Здесь тоже, видимо, необходимо придать дополнительный импульс. Знаю, что азербайджанская сторона работает в этом ключе достаточно активно. Круг вопросов достаточно большой», — заявил Путин.