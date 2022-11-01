Члены сборной Армении по спортивной гимнастике успешно стартовали на чемпионате мира.

Как сообщает «Арменпресс», 4 гимнаста сборной Армении вышли в финалы по индивидуальным упражнениям чемпионата мира, который стартовал в английском городе Ливерпуль. Бронзовый призер Олимпийских игр, действующий чемпион Европы и обладатель Кубка мира Артур Давтян занял первое место в квалификационном туре опорных прыжков, набрав 14 900 баллов.

Чемпион Европы Арутюн Мердинян в упражнениях на коне занял 5-е место с 14.700 баллами, что дает ему право на участие в финале.

В финале упражнений на кольцах участие примут два армянских гимнаста: Ваагн Давтян и Артур Аветисян. Они набрали по 14,566 и 14,466 балла соответственно и также вышли в финал.

Гагик Хачикян, набрав в многоборье 74,631 балла, оказался лишь 65-м.Финалы индивидуальных упражнений пройдут 5-6 ноября.