В июле-августе 2022 года гостиницы Армении полностью были заполнены, следовательно, количество гостиниц должно быть увеличено.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания заявил министр экономики Ваан Керобян в ходе обсуждения законопроекта о государственном бюджете на 2023 г..

«Туристические компании других стран сообщали нам, что отказывали многим туристам, которые хотели посетить Армению, потому что не могли решить вопросы их размещения. Прежде всего, это относится к городам Еревану и Гюмри. В пиковые месяцы у нас наблюдается острая нехватка гостиничных номеров в этих двух городах», — сказал Керобян.

Он отметил что, одной из проблем туризма в Армении является то, что в летние месяцы гостиницы бывают переполнены, а в зимние — наоборот.«Иными словами, проблема должна быть разделена на две части. Очевидно, что количество гостиниц должно быть увеличено. И мы рассматриваем разные возможности, как это можно сделать», — заключил Керобян.