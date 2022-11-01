31 октября 2022 года в обращение была введена марка, посвященная темам: «Гуманитарная инициатива «Аврора» »; «Лауреаты премии «Аврора» » и «Джульен Лусенге».

Как сообщили «Арменпресс» в «Айпост», погашение марки провели заместитель министра высокотехнологичной промышленности Армении Давид Саакян, руководитель арцахских программ гуманитарного фонда «Аврора» Нарине Агабалян, и.о. исполнительного директора компании «Айпост» Араик Абраамян, президент Ассоциации армянских филателистов Овик Мусаелян.

Номинал почтовой марки — 350 драмов. Она напечатана во французской типографии «Cartor» тиражом в 12 000 экземпляров. Автор дизайна марки Алла Мингалева.

Вместе с почтовой маркой «Айпост» выпустил в обращение подарочный купон на 150 драмов. Средства, вырученные от продажи купонов «Айпост» направит Гуманитарной инициативе «Аврора».

На марке изображена шестой лауреат премии «Аврора», конголезская правозащитница Джульен Лусенге. Она соучредитель и президент организации «Женская солидарность за инклюзивный мир и развитие» (SOFEPADI) и соучредитель Конголезского женского фонда (FFC), который поддерживал жертв сексуального насилия в Демократической Республике Конго (ДРК) в годы войны. За последние 40 лет благодаря усилиям Джульен Люсенге к ответственности были привлечены более 800 человек, совершивших насилие и военные преступления.

Дата выпуска марки: 31 октября 2022 г.

Дизайн: Аллы Мингалевой

Типография: Cartor, Франция

Размеры: 50,0 х 50,0 мм

На одном листе: 6 штук

Тираж: 12 000