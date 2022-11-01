В Араратской долине и в ее предгорьях в ночь с 1 на 2 и с 2 на 3 ноября ожидается похолодание до -2 градусов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга.

Днем 1-го ноября, со 2 по 6 ноября в Ереване осадков не ожидается. Скорость ветра — 17-20 м/с.

Во второй половине дня 1-го, с 4 по 6 ноября в некоторых областях ожидаются небольшие осадки. 2-3 ноября осадков не ожидается. Ветер: северо-западный с порывами до 5-8 м/с.

1 ноября местами будет наблюдаться усиление ветра до 20-25 м/с.1 ноября в Арцахе ожидается небольшой дождь, 2 ноября осадков не будет.