3 пункта пропуска на армяно-азербайджанской границе уже почти готовы, и, если Азербайджан захочет использовать эти пункты пропуска, армянская сторона готова принимать.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сказал председатель Комитета по государственным доходам Армении Рустам Бадасян, касаясь проекта решения правительства Армении об открытии 3-х контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе.

«Все шаги, о которых шла речь, предприняты, они задокументированы, решения правительства опубликованы на сайте e-draft, затем направлены в Аппарат премьер-министра трем заинтересованным ведомствам. На указанных пунктах пропуска проведены необходимые работы. Пограничные пункты и режимы контроля уже определены», — сказал Бадасян, добавив, что они ждут положительного ответа Азербайджана.

На вопрос, какие опасности могут представлять эти процессы, председатель КГД ответил:

«Никакие, о каких опасностях может быть речь. Мы заявили, что программа разблокирования для правительства приемлемая повестка, и мы предприняли шаги на ее основе. Можно сказать, что процесс завершен. Если другая сторона готова воспользоваться услугами этих КПП, то и мы готовы», — заключил Бадасян. 18 августа Служба национальной безопасности Армении опубликовала проект, которым предлагается установить контрольно-пропускные пункты на некоторых участках армяно-азербайджанской границы. Ожидаемый результат — установление новых КПП на государственной границе Армении с целью организации и осуществления пересечения лиц, товаров и транспортных средств через государственную границу. Новые контрольно-пропускные пункты планируется установить в направлении армяно-азербайджанской границы в Гегаркуникской области (автомобильная дорога М11 от общины Сотк до государственной границы Армении), в Араратской области (автомобильная дорога общины Ерасх), Сюникской области (автомобильная дорога М2 примерно в 7,5 км на юго-восток от общины Караундж).