Президент Республики Ваагн Хачатурян принял депутата Меджлиса Турции Гаро Пайлана.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян приветствовал визит Гаро Пайлана в Армению.

В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов, касающихся процесса урегулирования отношений Армения-Турция, возможностей и перспектив открытия границ между двумя странами.

Были затронуты вопросы урегулирования нагорно-карабахской проблемы, установления стабильного и долгосрочного мира в регионе и всеармянской повестки.Гаро Пайлан, поблагодарив президента за прием, подчеркнул, что он, по мере своих возможностей, готов внести свой вклад в решение этих проблем.