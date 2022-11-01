Официальный Степанакерт трехстороннюю встречу в Сочи с участием лидеров Армении, России и Азербайджана считает важной, но отмечает, что не стоит ожидать от нее окончательного урегулирования и мира.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян прокомментировал итоги состоявшейся в Сочи трехсторонней встречи.

«Прежде всего, необходимо сознавать, что не может быть всеобъемлющего урегулирования за одну встречу. Это не так, потому что азербайджано-карабахский конфликт является одним из самых сложных в мире, возможно, одним из таких, как израильско-арабский. Самое главное, что косвенно было зафиксировано, что вопрос не закрыт и что есть вопросы, которые не согласованы и над которыми нужно работать. Были ссылки на ряд договоренностей, в частности на заявление от 9 ноября 2020 года. Это очень важное и самое ощутимое достижение», — сказал глава МИД, посчитав итоги встречи положительными. Он положительно оценил и придание важности роли российской миротворческой миссии в зоне ответственности, что еще раз показывает, что есть соответствующий субъект, единица.

«На итоги встречи надо смотреть именно с этой точки зрения. Конечно, любой документ, любая встреча могут развалиться, но они очень важны. Мы должны понимать, что это геополитика. Это важная встреча, событие, которое подтвердило, что процесс идет, что ничего не решено, и работу в этом направлении надо продолжать. Кроме того, еще раз было отмечено, что Россия готова играть активную роль в регионе. В этом суть документа заявления, принятого по итогам встречи», — сказал глава МИД Арцаха.

По словам нашего собеседника, сочинскую встречу и принятое заявление важно рассматривать и с точки зрения последних событий, когда были распространены подходы и предложения относительно «вхождения» Арцаха в состав Азербайджана. В отличие от них, по словам главы МИД Арцаха, в Сочи отметили, что проблема сложная, она еще не решена и над ней нужно работать.

«Мы должны понимать, что наши желания, особенно в эмоциональной сфере, не всегда находят место. Для этого, в первую очередь нам нужно работать. Мы должны быть настойчивыми, надеяться, прежде всего, на свою волю, не быть равнодушными и думать, что все потеряно. Если мы проявим нашу волю, как мы это сделали во время митинга в Степанакерте, и покажем, что любой статус в составе Азербайджана для нас неприемлем, то все это, в конце концов, будет учтено », — сказал Давид Бабаян.

31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в Сочи трехстороннюю встречу, по итогам которой было принято заявление.

Ван Новиков