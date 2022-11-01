Товарооборот между Ираном и Арменией за последние месяцы вырос на 43 %, наша цель — довести его до 3 миллиардов долларов.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на «Mehrnews», об этом в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил президент Ирана Ибрахим Раиси.

Президент Ирана отметил, что визит премьер-министра Республики Армения в Исламскую Республику Иран, безусловно, станет поворотным пунктом в развитии обеих стран.

Ибрахим Раиси заявил, что политика добрососедства является одной из стратегий, выделенных правительством Ирана, подчеркнув, что в повестке премьер-министра Никола Пашиняна — двусторонние встречи для развития экономических, торговых отношений и отношений в сфере безопасности между Ираном и Арменией

«Наша цель — увеличить товарооборот до трех миллиардов долларов, что может быть достигнуто при наличии воли обеих стран», — добавил он.

Ибрахим Раиси подчеркнул, что хорошие отношения между двумя странами обязательно приведут к улучшению отношений в регионе и во всем мире.

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Он сказал, что Иран является частью истории, цивилизации и культуры Кавказского региона, поэтому безопасность, мир и развитие в Кавказском регионе очень важны для Ирана.

Президент Ирана подчеркнул, что региональные проблемы должны решать региональные субъекты.«Любое вмешательство иностранцев в регионе будет создавать проблемы, а не решать вопросы», — заключил Ибрахим Раиси.