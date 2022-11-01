Губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян в администрации Вардениса принял группу наблюдателей миссии ЕС во главе с заместителем главы миссии Эсбеном Рисом Петерсоном.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и по связям с общественностью администрации Гегаркуникской области, на встрече присутствовали и командующий вторым армейским корпусом ВС Армении полковник Ваграм Григорян, глава общины Варденис Аарон Хачатрян и другие военнослужащие.

Эсбен Рис Петерсон предствил, что целью группы наблюдателей Европейского Союза, действующей в Гегаркуникской области, является патрулирование Гегаркуникского участка армяно-азербайджанской границы. Миссия будет следить за ситуацией на армянской стороне границы с целью укрепления доверия и содействия работе пограничных комиссий.

Губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян приветствовал визит наблюдателей миссии ЕС в Гегаркуникскую область, затем подробно представил ситуацию в населенных пунктах Варденис в результате развязанной Азербайджаном 13-14 сентября 2022 года агрессии. Губернатор выразил надежду, что приезд наблюдателей ЕС в регион позволит объективнее оценить текущую ситуацию и будет способствовать мирному урегулированию проблем.

Командир второго армейского корпуса ВС РА Ваграм Григорян представил наблюдателям подробности агрессии, развязанной противником в различных приграничных районах Гегаркуникской области, и сложившейся ситуации.

Представители армянской стороны ответили на различные вопросы, интересующие наблюдателей. Наблюдатели поблагодарили за проведение такого обсуждения и предоставление содержательной и полной информации.

Затем наблюдательная группа миссии ЕС в сопровождении губернатора Гегаркуника, командира второго армейского корпуса и главы общины Варденис посетила пострадавшие от вражеских обстрелов населенные пункты Кутакан, Сотк и Кут, чтобы зафиксировать ситуацию на месте и запланировать предстоящие работы.

Хосров Хлгатян