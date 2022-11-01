Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко проинформировал о ходе подготовки очередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое должно состояться 23 ноября в Ереване, а также о выполнении ряда поручений Совета коллективной безопасности.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Секретариат ОДКБ. Стороны также обсудили ситуацию в зоне ответственности организации, в том числе и итоги внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся 28 октября.