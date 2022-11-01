Армения и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании по продлению соглашения в области энергетики и газа.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на «Mehrnews», об этом в Тегеране сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он высоко оценил отношение президента Ирана Ибрахима Раиси к армянской общине Ирана.

По словам Никола Пашиняна, Исламская Республика Иран однозначно может быть символом мирного сотрудничества и сосуществования между последователями разных религий.

Высоко оценивая принципиальные взгляды Ирана на мир и безопасность в Кавказском регионе, Пашинян сказал:«Я проинформировал господина Раиси о трехсторонней встрече в Сочи, и я согласен с мнением президента Ирана об установлении стабильного мира и безопасности в регионе».