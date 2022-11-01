Если бы Совет Центрального банка не повысил ставку рефинансирования, инфляция в Армении составила бы не менее 15 процентов.

Как сообщает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами сказал председатель Центрального банка Мартин Галстян.

По его словам, инфляция в настоящее время составляет 9,9 процента, и ожидается, что к концу года она достигнет 10 процентов.

“Мы ожидаем, что в следующем году на мировых товарных рынках начнется определенное снижение цен на товары”, — сказал он, добавив, что на фоне событий, происходящих в России, приток иностранной валюты в Армению значительно увеличился.

Галстян сказал, что даже Китай, который традиционно был страной с высоким экономическим ростом, сейчас фиксирует небольшой рост, близкий к 3 процентам в этом году.

“В следующем году мы доведем инфляцию до целевого уровня”, — сказал он.