Премьер-министр Никол Пашинян совершил рабочий визит в Исламскую Республику Иран. В международном аэропорту Тегерана премьер-министра встретил вице-президент Ирана Масуд Мир Каземи.

Затем премьер-министр Пашинян отправился во дворец Саадабад. Здесь президент Республики Иран Эбрахим Раиси приветствовал премьер-министра Пашиняна, а также состоялась официальная церемония встречи.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, перед началом переговоров министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян и заместитель министра нефти Ирана, директор Национальной газовой компании Маджид Чегени подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере природного газа.

Сначала состоялась встреча лидеров Армении и Ирана в узком, а затем и в расширенном составе. Собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня, касающихся развития армяно-иранских отношений. В частности, были затронуты возможности расширения торгово-экономических связей и продолжительного увеличения объемов товарооборота. В частности, была подчеркнута необходимость увеличения этих объемов до 3 млрд долларов в год, для чего, по словам премьер-министра Пашиняна и Эбрахима Раиси, имеется соответствующий потенциал.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сферах развития инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, строительства и в других отраслях. Была отмечена важность реализации совместных проектов по облегчению грузоперевозок, а также подчеркнута необходимость завершения строительства третьей линии электропередачи между Арменией и Ираном.

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По итогам переговоров лидеры Армении и Ирана выступили с заявлениями для представителей СМИ.

Эбрахим Раиси, в частности, отметил: “Приветствую уважаемого премьер-министра Республики Армения и сопровождающих его членов делегации. Не сомневаюсь, уверен, что визит господина премьер-министра будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Политика добрососедства является одной из основных направлений нашей политик, и за эти месяцы мы провели несколько встреч с г-ном Пашиняном. В ходе этих встреч и сегодняшнего визита мы подчеркнули важность развития связей между двумя странами, особенно в экономической, торговой, политической сферах и сфере безопасности.

За предыдущие месяцы у нас был 43-процентный рост торгово-экономических отношений с Арменией, но наша цель – 3 млрд долларов. Эта цель обязательно будет достигнута. Хорошие отношения между двумя странами, несомненно, приведут к укреплению отношений и безопасности в регионе.

Кавказский регион является частью исторического культурного и цивилизационного прошлого Ирана, и мы очень трепетно относимся к этому региону. Установление безопасности и мира в регионе очень важно для Исламской Республики Иран. В ходе переговоров с господином Пашиняном мы пришли к выводу, что вопросы и проблемы региона обязательно должны решаться через представителей стран региона. Присутствие иностранных сил не только не решает никаких проблем, но и увеличивает их количество.

Именно региональное сотрудничество станет гарантией полного и прочного мира между странами. Надеюсь, что договоренности, которые были достигнуты в ходе этого визита, и принято решение о том, что руководители двух стран должны приложить все усилия для реализации этих договоренностей, будут способствовать дальнейшему развитию наших отношений, и мы станем свидетелями высокого уровня двусторонних отношений. Еще раз приветствую премьер-министра дружественной и соседнеей Армении и сопровождающих его членов делегации”.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, отметил: “Уважаемый господин президент, спасибо за приглашение и теплый прием. Должен отметить, что у нас очень насыщенный визит. Мы обсудили вопросы, связанные с экономическими и политическими отношениями двух стран, подчеркнули наши исторические связи, в том числе зафиксировали нюансы наших отношений. Я также высоко оценил отношение и политику правительства Исламской Республики Иран в плане возможностей, созданных для армянской общины Ирана. Должен подчеркнуть, что Исламская Республика Иран и Республика Армения являются очень ярким примером сотрудничества и дружбы между исламской и христианской цивилизациями.

Мы также обсудили вопросы региональной повестки, и в этом направлении Республика Армения и Исламская Республика Иран также видят очень большое поле для сотрудничества. Мы подчеркиваем и высоко ценим принципиальные позиции Ирана в плане обеспечения региональной безопасности и стабильности. Я рассказал господину Раиси об итогах состоявшейся вчера в Сочи трехсторонней встречи и поделился своими впечатлениями о повестке дня и текущих процессах по установлению стабильности и мира в регионе.

Считаем важным информирование наших иранских партнеров о том, что происходит в контексте армяно-азербайджанских отношений, в контексте армяно-турецких отношений, в контексте урегулирования нагорно-карабахского вопроса.

Огромная часть нашего разговора, конечно же, касался развития экономического сотрудничества, и мы видим здесь огромный потенциал. В сферах энергетики, сельского хозяйства, развития инфраструктуры, управления водными ресурсами есть определенные перспективы, разговор вокруг которых должен быть максимально конкретным. И я рад, что визит имеет конкретный результат и подписан меморандум о продлении контракта “Газ в обмен на электричество”.

Так что, господин президент, есть все основания считать визит уже памятным, и я буду рад принять Вас в Республике Армения в удобное для Вас время для продолжения этой беседы. Хочу поблагодарить Вас за поддержку позитивных развитий в наших отношениях, последним проявлением чего стало открытие генерального консульства Ирана в Капане, областном центре Сюника. Спасибо”.

Краткий визит премьер-министра Никола Пашиняна в Исламскую Республику Иран завершился.