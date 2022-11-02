Темпы экономического роста в Армении позволяют экономические трудности, вызванные пандемией и войной, считать преодоленными и восстанавливать темпы экономического развития.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС при обсуждении проекта государственного бюджета на 2023 год заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Сегодня экономика Республики Армения по существу находится на подъеме. По данным за январь-сентябрь показатель экономической активности составил 14,1 %. Это крайне важный показатель. Важно отметить, что такой темп позволяет экономические трудности, вызванные пандемией и войной, считать преодоленными и восстанавливать темпы экономического развития, что чрезвычайно важно. То есть, в этом году у нас только в плане экономики есть возможность вернуться к темпам 2019 года, и мы воспользуемся этой возможностью», — заявил Пашинян.

Он подчеркнул важность оценки этой экономической динамики. По заверению Пашиняна, в 2018 году подход правительства к экономике был следующим: правительство должно как можно меньше вмешиваться в экономические отношения, больше заниматься вопросами создания экономических возможностей и преодолением экономических проблем.

«И мне кажется, что сегодня мы пожинаем плоды нашей политики преодоления монополии, нашей политики ликвидации олигархии, нашей политики, направленной на обеспечение равенства всех перед законом и преодоление системной коррупции», — сказал премьер-министр, добавив, что это было заявленное действие правительства.

По его словам, экономический рост был основан на этих политических столпах.Он также отметил, что в этом году произошло очень важное событие с точки зрения экономического имиджа Армении. Армения заняла 11-е место среди 100 стран по индексу экономической свободы, существенно улучшив свое положение.