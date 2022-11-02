Премьер-министр Никол Пашинян в связи с избранием направил поздравительное послание президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Инасиу Луле да Силве.

Как передает «Арменпресс», с ссылкой на сообщение правительства Армении, в послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство!

От имени Республики Армения и от себя лично поздравляю Вас и желаю всего наилучшего в связи с избранием на пост Президента Федеративной Республики Бразилия.

Армения придает большое значение дальнейшему развитию и углублению отношений с дружественной Бразилией во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Уверен, что отношения между нашими странами, основанные на взаимной симпатии, и впредь совместными усилиями будут углубляться и укрепляться и на двустороннем и многостороннем уровнях во благо наших государств и народов.Ваше Превосходительство, примите заверения в моем глубоком уважении».